Patrimoine en péril: raviver, résister, réimaginer Saumont-la-Poterie
dimanche 20 septembre 2026 · Saumont-la-Poterie
Informations pratiques
Saumont-la-Poterie
Patrimoine en péril: raviver, résister, réimaginer
17 Rue de l’Eglise Saumont-la-Poterie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, découvrez une exposition de photographies du bâti agricole à valeur patrimoniale en danger. Comment sauver une grange-pressoir dit banal du XVIIème siècle ? Comment regarder le bâti agricole ancien, le faire redécouvrir, le restaurer pour le faire vivre avec de nouvelles fonctionnalités contribuant ainsi à l’attractivité du village. Installation de photos devant les murs de la grange-pressoir, bien communal, au centre-bourg du village. .
17 Rue de l’Eglise Saumont-la-Poterie 76440 Seine-Maritime Normandie aspc76@orange.fr
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English : Patrimoine en péril: raviver, résister, réimaginer
L’événement Patrimoine en péril: raviver, résister, réimaginer Saumont-la-Poterie a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray