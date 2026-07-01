Patrimoine en péril : restaurer le château de Domeyrat, Château de Domeyrat, Domeyrat

Informations pratiques

Patrimoine en péril : restaurer le château de Domeyrat 19 et 20 septembre Château de Domeyrat Haute-Loire

Visite guidée gratuite. Sans réservation. Chaussures adaptées recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Patrimoine en péril : restaurer le château de Domeyrat

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du château de Domeyrat lors d’une visite guidée exceptionnelle. En lien avec le thème européen « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », cette visite vous invite à comprendre comment un monument médiéval est étudié, sauvegardé et préparé à sa restauration.

Un témoin exceptionnel de l’architecture médiévale

Classé au titre des Monuments historiques, le château de Domeyrat domine la vallée de la Senouire depuis plus de huit siècles. La visite retrace son histoire, de sa fondation à sa reconstruction au XVe siècle par Jean de Langeac, conseiller et diplomate du roi Charles VII, et dévoile son architecture, son système défensif et les grandes étapes de son évolution.

Comprendre les enjeux de la restauration

Les visiteurs découvriront les principales fragilités du monument, les travaux d’urgence récemment réalisés ainsi que les principales orientations de l’Avant-Projet Définitif (APD), étape essentielle avant le lancement des futures campagnes de restauration. Une occasion unique de découvrir les coulisses d’un projet de restauration et de comprendre comment se prépare la transmission de ce patrimoine exceptionnel aux générations futures.

Château de Domeyrat Château de Domeyrat 43230 Domeyrat Domeyrat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0602436975 http://chateaudomeyrat.fr/ Le château de Domeyrat est une propriété du Département de la Haute-Loire, il est géré, animé et entretenu par l’association domeyrat Réinventé ! Le château a signé un bail emphytéotique de 50 ans.

Elle pour vocation la réhabilitation du site son entretien et faire des travaux de consolidation et de restauration.

Le château date de la fin du XIe début XIIe siècle. Il est construit par les Papaboeuf. Il fut remanié au XIVe siècle par l’évêque de Clermont Martin Couge de Champeigne. Il deviendra la maison des Langheac, Sénéchaux d’Auvergne et de la maison des Larochefoucauld.

Ces derniers en feront une résidence d’exception notamment en y apportant des peintures magnifiques.

Il sera démantelé et pillé à la révolution.

Il reste un monument phare de la Haute-Loire par son état de conservation et ses peintures notamment.

Ouvert au public depuis 3 ans grâce à l’association Domeyrat Réinventé, qui propose des visites guidées. parking à 500 mètres du château. chemin plat pour l’accès. Il y a des marches dans le site.

Patrimoine en péril : restaurer le château de Domeyrat

© Association Domeyrat Réinventé !