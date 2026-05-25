Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat La Parc du Bournat Le Bugue

Le Bugue

Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat

La Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 18.4 – 18.4 – 18.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

10h 18h. Chaque week-end de juin visites théâtralisées, histoire de la peinture, jeux anciens, orgue de Barbarie, atelier sténopé, dictée d’autrefois…11,10€ à 20,40€

En juin, la douceur de vivre est à l’honneur au Parc du Bournat ! Chaque week-end, le village 1900 s’anime autour de rendez-vous uniques visites théâtralisées, histoire de la peinture, jeux anciens, orgue de Barbarie, atelier sténopée, dictée d’autrefois…

Et pour les 60 ans et + 1 billet acheté = accès illimité tout le mois de juin.

Avec ou sans réservation

Les rendez-vous du week-end

10h30 Visite théâtralisée du village

11h30 Histoire de la peinture, par le peintre

12h00 Le samedi (Orgue de Barbarie Chez Paul) ; le dimanche (Repas guinguette Chez Paul)

14h15 Place aux jeux — jusqu’à 16h15 et démonstration de sténopé

14h30 Le dimanche — Dictée à l’école

16h30 Dégustation de bière à la brasserie

Toute la journée

Le moulin tourne, le pain cuit

Les artisans au travail

La ferme du village .

La Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@parclebournat.fr

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English : Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat

10 am 6 pm. Every weekend in June: dramatized tours, history of painting, antique games, barrel organ, pinhole workshop, dictation from the past?11.10? to 20.40?

L’événement Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère