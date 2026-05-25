Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat La Parc du Bournat Le Bugue
Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat La Parc du Bournat Le Bugue samedi 6 juin 2026.
Le Bugue
Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat
La Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 18.4 – 18.4 – 18.4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
10h 18h. Chaque week-end de juin visites théâtralisées, histoire de la peinture, jeux anciens, orgue de Barbarie, atelier sténopé, dictée d’autrefois…11,10€ à 20,40€
En juin, la douceur de vivre est à l’honneur au Parc du Bournat ! Chaque week-end, le village 1900 s’anime autour de rendez-vous uniques visites théâtralisées, histoire de la peinture, jeux anciens, orgue de Barbarie, atelier sténopée, dictée d’autrefois…
Et pour les 60 ans et + 1 billet acheté = accès illimité tout le mois de juin.
Avec ou sans réservation
Les rendez-vous du week-end
10h30 Visite théâtralisée du village
11h30 Histoire de la peinture, par le peintre
12h00 Le samedi (Orgue de Barbarie Chez Paul) ; le dimanche (Repas guinguette Chez Paul)
14h15 Place aux jeux — jusqu’à 16h15 et démonstration de sténopé
14h30 Le dimanche — Dictée à l’école
16h30 Dégustation de bière à la brasserie
Toute la journée
Le moulin tourne, le pain cuit
Les artisans au travail
La ferme du village .
La Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@parclebournat.fr
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English : Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat
10 am 6 pm. Every weekend in June: dramatized tours, history of painting, antique games, barrel organ, pinhole workshop, dictation from the past?11.10? to 20.40?
L’événement Patrimoine et douceur de vivre au Parc du Bournat Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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