Patrimoine et savoir-faire Crotelles et les ruchers du Madelon Crotelles
Patrimoine et savoir-faire Crotelles et les ruchers du Madelon Crotelles mercredi 19 août 2026.
Crotelles
Patrimoine et savoir-faire Crotelles et les ruchers du Madelon
Rue du Sentier Crotelles Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
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7 .
Rue du Sentier Crotelles 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
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L’événement Patrimoine et savoir-faire Crotelles et les ruchers du Madelon Crotelles a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37