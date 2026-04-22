Crotelles

Patrimoine et savoir-faire Crotelles et les ruchers du Madelon

Rue du Sentier Crotelles Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

7 .

Rue du Sentier Crotelles 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoine et savoir-faire Crotelles et les ruchers du Madelon Crotelles a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37