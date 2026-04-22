Patrimoine et savoir-faire Reugny et le jardin du Brin de Folie Reugny
Patrimoine et savoir-faire Reugny et le jardin du Brin de Folie Reugny mercredi 22 juillet 2026.
Reugny
Patrimoine et savoir-faire Reugny et le jardin du Brin de Folie
Place de Verdun Reugny Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine met les savoir-faire à l’honneur ! Après la découverte de l’histoire d’un bourg ou d’un quartier, rencontrez des passionnés dans leur entreprise ou leur atelier.
JARDIN DU BRIN DE FOLIE à Reugny. Après avoir découvert le centre bourg de Reugny, direction le jardin de Lucie et Chloé ! Elles y pratiquent la permaculture et peuvent aussi vous y accueillir pour une nuitée ou un repas champêtre. Un grand nombre d’animations et d’évènements culturels sont régulièrement organisés au café-jardin ! www.brindefolie.net
RDV devant l’église Saint-Médard Durée 2h environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 7 .
Place de Verdun Reugny 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!
L’événement Patrimoine et savoir-faire Reugny et le jardin du Brin de Folie Reugny a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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