Patrimoine et spiritualité l’Abbaye Sainte-Marie de la Garde et sa communauté Bénédictine Abbaye Sainte-Marie de la Garde Saint-Pierre-de-Clairac jeudi 20 août 2026.

Saint-Pierre-de-Clairac

Patrimoine et spiritualité l’Abbaye Sainte-Marie de la Garde et sa communauté Bénédictine

Abbaye Sainte-Marie de la Garde 498 chemin de la Garde Saint-Pierre-de-Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Découvrez l’abbaye Sainte-Marie de la Garde en construction à Saint-Pierre-de-Clairac, un projet unique inspiré des grandes abbayes romanes du Moyen Âge. Cette visite vous permettra d’explorer le chantier, la chapelle Sainte-Foy et, exceptionnellement, l’atelier de fabrication de sandales des moines

Fait unique en France, la communaité des moines bénédictins de Sainte-Marie de la Garde est en train de bâtir à Saint-Pierre de Clairac, une vaste abbaye d’inspiration romane telles qu’elles existaient au Moyen-Âge. Venez découvrir l’avancée du projet et les travaux en cours, mais aussi la chapelle Sainte-Foy et l’histoire de cette communauté monastique. Habituellement inaccessible au public, vous aurez également le privilège de pénétrer dans l’atelier de confection de sandales, activité manuelle exercée par les moines. .

Abbaye Sainte-Marie de la Garde 498 chemin de la Garde Saint-Pierre-de-Clairac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Patrimoine et spiritualité l’Abbaye Sainte-Marie de la Garde et sa communauté Bénédictine

Discover the Sainte-Marie de la Garde Abbey, currently under construction in Saint-Pierre-de-Clairac—a unique project inspired by the great Romanesque abbeys of the Middle Ages. This tour will allow you to explore the construction site, the Sainte-Foy Chapel, and—as a special treat—the monks’ sandal-making workshop.

L’événement Patrimoine et spiritualité l’Abbaye Sainte-Marie de la Garde et sa communauté Bénédictine Saint-Pierre-de-Clairac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Destination Agen