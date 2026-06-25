Patrimoine et techniques anciennes Les maisons médiévales d’Agen et l’art de l’enluminure Rue Puits du Saumon Agen jeudi 23 juillet 2026.

Agen

Patrimoine et techniques anciennes Les maisons médiévales d’Agen et l’art de l’enluminure

Rue Puits du Saumon Maison du Sénéchal Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Plongez dans l’Agen médiéval en découvrant la maison romane et la maison du Sénéchal, deux témoignages du passé de la ville. Après la visite, Nathalie Lacroix vous initiera à l’art délicat de l’enluminure médiévale lors d’un atelier créatif.

Avec cet atelier vous plongerez dans l’Agen médiéval avec la découverte de deux lieux de vie de nos ancêtres La maison romane et la maison du Sénéchal, toutes deux situées dans la rue du Puits du Saumon. Après la visite, Nathalie LACROIX, guide au Musée des Beaux-Arts, vous proposera une initiation à l’art de l’enluminure médiévale.

Départ Rue Puits du Saumon à Agen

Comment s’y rendre ? Depuis le Boulevard de la République, gagner la rue des Cornières, Rendez-vous sous la cornière, à l’entrée de la rue Puits du Saumon. .

Rue Puits du Saumon Maison du Sénéchal Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Patrimoine et techniques anciennes Les maisons médiévales d’Agen et l’art de l’enluminure

Immerse yourself in medieval Agen by exploring the Romanesque House and the Seneschal’s House, two testaments to the city’s past. After the tour, Nathalie Lacroix will introduce you to the delicate art of medieval illumination during a creative workshop.

L’événement Patrimoine et techniques anciennes Les maisons médiévales d’Agen et l’art de l’enluminure Agen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Destination Agen