«Patrimoine naturel en danger de la région des Hauts de France», La maison du bocage et la jardin botanique, Sains-du-Nord

samedi 19 septembre 2026 · La maison du bocage et la jardin botanique · Sains-du-Nord

Informations pratiques

«Patrimoine naturel en danger de la région des Hauts de France» Samedi 19 septembre, 15h00 La maison du bocage et la jardin botanique Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

«Patrimoine naturel en danger de la région des Hauts de France»

Un focus sera fait sur le patrimoine naturel de la région et son évolution. Les dangers, les menaces qui pésent sur la faune, la flore ou encore l’évolution des paysages ses modifications et les dangers …

15H-17H -Sur inscription

La maison du bocage et la jardin botanique 35 rue jean baptiste lebas 59177 sains du nord Sains-du-Nord 59177 Nord Hauts-de-France 0327598224 http://www.maisondubocage.com http://www.facebook.com/jardinbotanique.sainsdunord [{« type »: « phone », « value »: « 0327598224 »}] La maison du bocage est dédiée à la ruralité et aux spécificités paysagères de l’Avesnois, depuis 1983 !

UN MUSEE VIVANT & UN JARDIN PEDAGOGIQUE A DECOUVRIR

Viiste libre et gratuite

Visite guidée sur reservation

Animations, ateliers et sorties nature, bocage, forêt, jardins… (pour groupes assocaitions, bus, scolaires, IME… sur reservations et grand public agenda annuel) Parking voitures à proxiimité

dépose bus

Parking vélo

Gare à 300 m

«Patrimoine naturel en danger de la région des Hauts de France»

©maisondubocage