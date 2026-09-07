Patrimoine : nous voilà ! (Journées du matrimoine en Conflent), Salle du Foirail, Prades

Informations pratiques

Patrimoine : nous voilà ! (Journées du matrimoine en Conflent) Vendredi 18 septembre, 18h00 Salle du Foirail Pyrénées-Orientales

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Dès 18h : Stand de la librairie La Libambulle avec une sélection de livres, revues et jeux.

19h Rencontre avec la maison d’édition > la variation <

Installée à Vernet-les-Bains, La Variation est une maison d’édition indépendante fondée par Justine Rabat et Manuel Esposito. Elle se concentre sur des auteur·es féministes et antifascistes et met l’accent sur le décloisonnement des savoirs. Parce qu’un choix éditorial est un acte politique !

20h Conférence gesticulée « Repeupler la France » de et par Anne Monteil-Bauer

Après la Première Guerre mondiale, la France n’en fnit pas de compter ses morts et de leur offrir un culte qui étouffe beaucoup de questionnements. Si nombre de militantes féministes ont abandonné leurs revendications durant la guerre, la loi nataliste du 31 juillet 1920 va réveiller les militantismes. Avec humour et poésie, Anne Monteil-Bauer nous restitue l’histoire de ces femmes qui sont entrées dans la bataille pour la maîtrise de leur corps et le refus de son instrumentalisation… Une bataille qui n’est pas terminée et dont l’histoire nous est trop peu racontée.

• De et par Anne Monteil-Bauer – Si/si les femmes existent

• À partir de 14 ans – durée 1h35 – Tarif unique 5 € (sur place)

Anne Monteil-Bauer est comédienne, autrice, performeuse et plasticienne, fondatrice de Si/si, les femmes existent, une association culturelle dont l’objectif est de défendre la mémoire et la représentation dans l’espace public de femmes qui ont marqué l’Histoire.

Une soirée réalisée dans le cadre de la Saison culturelle de LaClé avec le soutien de la Région Occitanie.

Salle du Foirail Rue du Foirail, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie Parkings, transports à proximité gare et gare des Bus. Espace multimodal.

Dès 18h : Stand de la librairie La Libambulle avec une sélection de livres, revues et jeux.

© Stefania Arcieri – Annelise Gal