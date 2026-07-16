Patrimoine photographique – Les cartes postales de Gouvernes, Église paroissiale Saint-Germain, Gouvernes

Informations pratiques

Patrimoine photographique – Les cartes postales de Gouvernes Samedi 19 septembre, 14h00 Église paroissiale Saint-Germain Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Et si vous pouviez voyager dans le temps ? Découvrez des cartes postales anciennes de Gouvernes mises en regard de photographies actuelles prises au même endroit. Une manière inédite de mesurer l’évolution du village et de redécouvrir son patrimoine.

Église paroissiale Saint-Germain 1 Rue Saint-Germain, 77400 Gouvernes, France Gouvernes 77400 Seine-et-Marne Île-de-France Venant butter contre le bas-côté nord de l’église (XIIIe siècle), la salle de catéchisme ne communique pas avec les corps voisins mais a pu néanmoins servir autrefois de sacristie. Des peintures murales se déploient sur le mur nord (vierge à l’Enfant dans une mandorle entourée d’anges et de saints ou figures en procession) et sur le mur est (Trône de grâce). Le mur sud était occupé par une vaste toile figurant la Cène, aujourd’hui disparue. Ces peintures sont dues au chanoine Etienne-Léon Jouy, grand érudit seine-et-marnais de la fin du XIXe siècle et artiste autodidacte. Ces peintures illustrent une catéchèse en accrod avec les préoccupations qui pouvaient nourrir un aumônier pénétré de ses responsabilités, doublé d’un artiste revendiquant la tradition gothique dans sa volonté d’instruire, d’édifier et d’intéresser.

Exposition

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