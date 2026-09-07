Patrimoine sans frontières : sauvegarder les œuvres et le patrimoine de l’image, PEPAC Grand Ouest, Quistinic

Informations pratiques

Patrimoine sans frontières : sauvegarder les œuvres et le patrimoine de l’image Samedi 19 septembre, 11h00 PEPAC Grand Ouest Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Comment préserver les œuvres, transmettre le patrimoine de l’image et faire rayonner les savoir-faire français au-delà des frontières ?

Cette conversation croisée réunit Lynda Frenois, attachée culturelle et Directrice de la Villa Albertine à Washington, D.C., et Magalie Troy, conservatrice-restauratrice du patrimoine, fondatrice d’ARCOART et présidente du PEPAC Grand Ouest.

Leurs parcours se sont notamment rencontrés autour de la collection d’art de l’UNESCO, dont Lynda Frenois a été la conservatrice et sur laquelle Magalie Troy est intervenue pour assurer la sauvegarde de plusieurs œuvres monumentales.

À travers leurs expériences en France et à l’international, elles évoqueront la conservation préventive, la restauration, la transmission du patrimoine et le rôle des institutions, des professionnels et des réseaux dans la préservation et la valorisation des œuvres.

Un échange accessible à tous, nourri d’expériences concrètes et ouvert aux questions du public.

PEPAC Grand Ouest 16 Rue d’Hennebont 56310 Quistinic Quistinic 56310 Morbihan Bretagne 06 50 71 90 04 https://www.pepac-grandouest.fr Pôle d’excellence du patrimoine, art et culture. Ancienne école publique réhabilitée en ateliers d’art. Professionnels aux savoir-faire d’excellence, habilités musée de France et maitre artisan d’art. Voie rapide N24 sortie gare de Baud

Suivre direction Quistinic – Poul Fétan

Au cœur du village de Quistinic à 200 mètres de l’église.

Comment préserver les œuvres, transmettre le patrimoine de l’image et faire rayonner les savoir-faire français au-delà des frontières ?

© ARCOART – Magalie Troy et Lynda Frenois