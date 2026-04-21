Pocé-sur-Cisse

Patrimoines à savourer dans le parc du château de Bellecour à Pocé-sur-Cisse

12 Route d’Amboise Pocé-sur-Cisse Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 19:45:00

Date(s) :

2026-07-10

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Suivez notre guide dans la visite exceptionnelle d’un site privé spécialement ouvert pour l’occasion, puis dégustez de délicieux produits locaux dans un cadre privilégié !

CHÂTEAU DE BELLECOUR

Pocé-sur-Cisse

Construit au pied du coteau, le château de Bellecour a longtemps été une demeure de vignerons, comme le rappellent les caves taillées dans le rocher et le matériel viticole conservé. Il fut édifié dans les années 1850, dans le style éclectique, par l’architecte amboisien Chateignier.

Durée 1h45 environ.

Stationnement sur les parkings en centre-bourg.

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 12 .

12 Route d’Amboise Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoines à savourer dans le parc du château de Bellecour à Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37