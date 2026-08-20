patrimoines enfouis, malmenés, à réinventer, Place Sainte Anne 44330 LE PALLET, Le Pallet

Informations pratiques

patrimoines enfouis, malmenés, à réinventer Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Sainte Anne 44330 LE PALLET Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À travers trois lieux historiques emblématiques de l’histoire du Pallet (le donjon, la chapelle Saint Jean, le corps de garde), cette promenade invite à découvrir différentes formes de patrimoine en péril. Certains monuments avaient quasi disparu de la mémoire collective avant d’être redécouverts, d’autres survivent et cherchent encore une nouvelle vocation. Entre histoire et mémoire, cette visite montre que le patrimoine n’est jamais définitivement acquis : il doit sans cesse être redécouvert, protégé et transmis. Déambulation commentée. Cheminement aisé. Retour au point de départ.

Place Sainte Anne 44330 LE PALLET Place Sainte Anne 44330 LE PALLET Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0622765287 https://acpa-lepallet.com/ https://www.facebook.com/assopierreabelard.lepallet À travers quelques lieux emblématiques du Pallet, cette promenade invite à découvrir différentes formes de patrimoine en péril. Certains monuments avaient disparu de la mémoire collective avant d’être redécouverts, d’autres survivent grâce à des campagnes de restauration, d’autres enfin cherchent encore une nouvelle vocation. Entre histoire et mémoire, cette visite montre que le patrimoine n’est jamais définitivement acquis : il doit sans cesse être redécouvert, protégé et transmis. Parking sur la Place Sainte Anne, dans la rue Abélard, cheminement piétonnier sans difficulé

À travers trois lieux historiques emblématiques de l’histoire du Pallet (le donjon, la chapelle Saint Jean, le corps de garde), cette promenade invite à découvrir différentes formes de patrimoine.

© Thibault MOINET