Visite guidée de l’exposition « Sous nos yeux », Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Sous nos yeux » 19 et 20 septembre Musée du Vignoble Nantais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visite commentée de l’exposition temporaire « Sous nos yeux, regards sur les paysages du Vignoble Nantais » pour échanger avec une médiatrice sur ce que vous voyez, mais aussi comprendre l’histoire des photographies exposées et des tableaux prêtés par de grands musées d’arts français.

Musée du Vignoble Nantais 82 Rue pierre abélard, 44330 Le Pallet, France Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240809013 https://www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil/ [{« link »: « https://www.musee-vignoble-nantais.eu/le-musee/actualites/vue-detaillee/news/sous-nos-yeux »}, {« link »: « https://www.musee-vignoble-nantais.eu/le-musee/actualites/vue-detaillee/news/sousnos-yeux%22%3EUnder »}] Le musée a pour ambition de donner aux visiteurs les clés de compréhension de la viticulture nantaise, de manière didactique et ludique. Depuis l’implantation de la vigne au moyen âge jusqu’à aujourd’hui, les objets racontent l’histoire de ce terroir viticole, l’évolution des techniques, mais également la tonnellerie, le folklore, et le commerce du vin. Une vigne se travaille toute l’année et lorsque le vin est en cuve, il faut porter une attention particulière à sa vinification. La visite dévoile les techniques courantes et spécifiques au vignoble de Nantes. Des bornes multimédias et des objets permettent de présenter la viticulture actuelle. Ces informations peuvent être complétées par une visite de cave, car le dialogue avec les viticulteurs est essentiel pour bien comprendre leur travail et leur produit. Une salle est réservée à Pierre Abélard.

Visite commentée de l’exposition temporaire « [Sous nos yeux, regards sur les paysages du Vignoble Nantais](https://www.musee-vignoble-nantais.eu/le-musee/actualites/vue-detaillee/news/sous-nos-yeux) »…

©Ludivine Jourdan