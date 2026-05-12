Pau Aqua Fest av de l’Yser Bizanos

Bizanos

Pau Aqua Fest

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Un week-end festif autour du plein air !

Food trucks, musique live et nombreuses animations sont au programme, avec comme temps fort la journée du samedi, qui reprend le concept des journées portes ouvertes !

Deux créneaux au choix de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 18h

5 € pour tester les activités !

Coupon valable sur une demi-journée donnant droit à 3 activités au choix

rafting, kayak, SUP, canyoning, tir à l’arc, trottinette électrique…

Le dimanche village gourmand, scène ouverte et de nombreuses animations, pour venir profiter des espaces dans une ambiance conviviale. .

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Pau Aqua Fest

L’événement Pau Aqua Fest Bizanos a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pau