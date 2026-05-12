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Pau Aqua Fest av de l’Yser Bizanos

Pau Aqua Fest av de l’Yser Bizanos

Pau Aqua Fest av de l’Yser Bizanos dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : av de l'Yser

Adresse : Parc Aquasports

Ville : 64320 Bizanos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Bizanos

Pau Aqua Fest

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Un week-end festif autour du plein air !
Food trucks, musique live et nombreuses animations sont au programme, avec comme temps fort la journée du samedi, qui reprend le concept des journées portes ouvertes !
Deux créneaux au choix de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 18h
5 € pour tester les activités !
Coupon valable sur une demi-journée donnant droit à 3 activités au choix
rafting, kayak, SUP, canyoning, tir à l’arc, trottinette électrique…
Le dimanche village gourmand, scène ouverte et de nombreuses animations, pour venir profiter des espaces dans une ambiance conviviale.   .

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pau Aqua Fest

L’événement Pau Aqua Fest Bizanos a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pau

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