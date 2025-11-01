Paul de Saint Sernin Versailles Palais des Congrès Versailles

Paul de Saint Sernin Samedi 14 mars 2026, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

39 € Carré or / 35 € Cat 1 / 29 € Cat 2.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:30:00 – 2026-03-14T22:30:00

Fin : 2026-03-14T20:30:00 – 2026-03-14T22:30:00

» Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit : « si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. »

Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout… »

Paul de Saint Sernin

Le Saviez-vous ?

Paul de Saint Sernin est le sniper dans l’émission » Quelle époque ! » de Léa Salamé sur France 2.

« Un one man show malin et attachant » – Le Parisien

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

