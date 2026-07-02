Pauline Croze, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Pauline Croze Jeudi 1 avril 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 21€ à 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T22:00:00+02:00

Son parcours, entre albums éponyme (2005, disque d’or) et Un bruit qui court (2007), explore jazz, soul et textes autobiographiques, avant des expérimentations plus abstraites avec Le prix de l’Eden (2012). Elle s’aventure ensuite dans la bossa nova avec La rua madureira (2016), crée son label Vilmamusica et produit Ne rien faire (2017), puis Après les heures grises (2021), mêlant folk et pop urbaine. Son nouvel album Jour se lève, nous plonge dans un voyage hypnotique entre pop onirique et poésie cinématographique. Inspiré par la sensualité de Sade, la nonchalance de Mac DeMarco et le romantisme de Nick Drake. Un univers porté par des textes aux images vibrantes et aux sonorités limpides, navigant entre mantras et litanies.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Pauline Croze revient habiter la scène de sa voix vibrante et limpide, naviguant à l’infini entre sacré, ivresse lumineuse et volupté résignée.

Nicolas de Vincenzo