Paulo dans le bocage Javron-les-Chapelles

Javron-les-Chapelles

Paulo dans le bocage

Le Puits Javron-les-Chapelles Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Moment convivial et familiale pour entamer le weekend, , buvette et restauration locale seront proposées en parallèle d’échanges autour de la thématique du bocage avec les acteurs du bocage mayennais à partir de 17h30. 21h, place au spectacle, Paulo l’humoriste réadapte son spectacle pour l’occasion

À Javron-les-Chapelles,

Paulo dans le bocage mêle humour et découverte

Le 5 juin prochain, sur le site Natura 2000 du Bocage de la Forêt de Monnaie à Javron-les-Chapelles, le bocage se raconte autrement ! Avec Paulo dans le bocage , le Parc et Géoparc Normandie-Maine et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire proposent une soirée ouverte à tous pour découvrir les paysages agricoles d’aujourd’hui, comprendre leurs enjeux et partager un moment convivial.

Dès 17h30 à la Ferme du Puits, pour démarrer le week-end en beauté, stands, animations et rencontres avec les acteurs du bocage seront proposés aux visiteurs pour pouvoir échanger sur la haie… autour d’un petit verre ou d’un bon repas grâce à l’espace buvette et restauration locale !

En parallèle, une balade au coeur de l’exploitation agricole et de son bocage sera proposée à 17h45. L’occasion de poser un autre regard sur ces paysages façonnés par l’activité humaine, d’en saisir les évolutions et les équilibres à préserver. Ici, pas de discours figé on marche, on observe, on échange !

Pour prolonger la soirée, dès 21h, l’humoriste mayennais Paulo montera sur scène avec son spectacle À travers champs repensé pour l’occasion. Un rendez-vous attendu, où anecdotes rurales et regard affûté se croisent pour faire rire… autant que réfléchir !

Si la balade et l’accès au site sont libres, la réservation est obligatoire pour le spectacle de Paulo

www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agenda/paulo-dans-le-bocage_178.html

Informations pratiques vendredi 5 juin 2026 17h30 à 23h30

17h45 balade agriculture-bocage

21h Spectacle de Paulo

En continu stands d’informations et animations sur la haie, restauration et buvette

GRATUIT | tout public

Le Puits à Javron-les-Chapelles (53250)

CONTACTS >

Benjamin Drouet, chargé de mission bocage

Tél. 02 33 81 98 18 benjamin.drouet@parc-normandie-maine.fr

Quentin Viéron, Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire

Tél. 06 43 55 88 68 quentin.vieron@pl.chambagri.fr .

Le Puits Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 quentin.vieron@pl.chambagri.fr

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English :

A convivial, family-friendly way to start the weekend, with refreshments and local food on offer, and discussions on the theme of the bocage with players from the Mayenne bocage starting at 5:30pm. 9pm: Paulo the comedian adapts his show for the occasion

L’événement Paulo dans le bocage Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs