Paumées/Paumés – Les Enfants Sages Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Paumées/Paumés – Les Enfants Sages Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 26 mars 2026.

Bienvenue à la Roger Park Entertainment, le label le plus puissant du pays. Une véritable usine à popstars, où les artistes sont façonné.e.s dès l’enfance, coach.é.es à la sueur de leurs cordes vocales… et broyé.e.s avec le sourire si besoin. Entre paillettes et pression psychologique, bienvenue dans les coulisses d’un système où les rêves d’ado deviennent des produits marketing. Pomme et Vérité arriveront-elles à trouver leur voie dans un univers où tout le monde est constamment… au bord du burn-out ?

« I’m gonna be a star, star. I’m gonna be, I’m gonna be… »

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Déconseillé aux moins de 12 ans



Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 26 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026 :

jeudi

de 20h00 à 21h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T20:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00;2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/