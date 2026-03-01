Pause bibliophile Médiathèque Le Polygone Avallon
Pause bibliophile Médiathèque Le Polygone Avallon samedi 28 mars 2026.
Pause bibliophile
Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 11:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Nous sommes beaucoup à les avoir apprises, mais savez-vous vraiment ce que sont les Fables de La Fontaine ?
En 30 minutes, Lucie vous propose de vous en dire plus en vous présentant des éditions illustrées par Gustave Doré et Grandville, grands dessinateurs du XIXe siècle. .
Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 46 18 biblioavallon@ville-avallon.fr
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English : Pause bibliophile
L’événement Pause bibliophile Avallon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay