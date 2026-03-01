Pause bibliophile Médiathèque Le Polygone Avallon

Pause bibliophile

Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 11:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Nous sommes beaucoup à les avoir apprises, mais savez-vous vraiment ce que sont les Fables de La Fontaine ?

En 30 minutes, Lucie vous propose de vous en dire plus en vous présentant des éditions illustrées par Gustave Doré et Grandville, grands dessinateurs du XIXe siècle. .

Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 46 18 biblioavallon@ville-avallon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pause bibliophile

L’événement Pause bibliophile Avallon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay