Pause Bien-Être découvrez le Neurofeedback Dynamique® pendant vos vacances. Cabinet ON Coaching Sancé

Sancé

Pause Bien-Être découvrez le Neurofeedback Dynamique® pendant vos vacances.

Cabinet ON Coaching 14 Rue des Écureuils Sancé Saône-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 180 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-08-03 21:00:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11

Offrez-vous une parenthèse de bien-être pendant votre séjour et découvrez le Neurofeedback Dynamique®, une approche innovante favorisant la détente, la récupération et l’équilibre émotionnel.

Cette activité s’adresse aux adultes, adolescents et étudiants souhaitant mieux gérer leur stress, améliorer leur concentration, retrouver un sommeil plus réparateur ou simplement profiter d’un moment de ressourcement pendant les vacances.

Plusieurs formules sont proposées tout au long de l’été séance découverte, séance anti-stress et pack sommeil & récupération. Chaque séance est adaptée aux besoins de la personne dans un cadre calme, confidentiel et bienveillant.

Sur rendez-vous uniquement. Accueil assuré par un praticien en Neurofeedback Dynamique® et coach professionnel certifié. .

Cabinet ON Coaching 14 Rue des Écureuils Sancé 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 04 18 12 contact@oncoaching.fr

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English : Pause Bien-Être découvrez le Neurofeedback Dynamique® pendant vos vacances.

L’événement Pause Bien-Être découvrez le Neurofeedback Dynamique® pendant vos vacances. Sancé a été mis à jour le 2026-06-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)