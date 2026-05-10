Pool, Cocktail et Brunch Musical Château de Chatenay Sancé

Sancé

Pool, Cocktail et Brunch Musical

Château de Chatenay 48 Rue de Chatenay Sancé Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 14:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter l’été et la musique au château.

Laissez-vous porter par les bonnes ondes de notre DJ qui animera le brunch en plein air dans le parc du château, cadre parfait pour une Fête de la Musique sous le signe de la détente et de l’élégance.

Le Petit Plus l’accès à la piscine.

Sortez vos plus beaux maillots ! Pour l’occasion, la piscine du Château vous ouvre ses bras. Entre deux gourmandises, profitez d’un plongeon rafraîchissant au cœur du parc.

La Pépite un cocktail de la distillerie Méan.

Nous avons le plaisir d’accueillir la distillerie locale Méan. Chaque participant se verra offrir un cocktail exclusif créé par leurs soins, pour une touche de mixologie audacieuse dès le matin.

Côté Buffet Un Festin de Saison.

Un brunch complet et généreux pour combler toutes vos envies

Le Réveil des Papilles boissons chaudes, jus de fruits frais, viennoiseries dorées, pains croustillants et pancakes moelleux.

Le Coin Salé omelette au lard préparée avec soin, salades salées de saison et verrines, sélection de charcuteries fines et plateau de fromages de nos régions.

La Note Sucrée corbeilles de fruits frais et desserts maison.

Places limitées ! Réservez vite votre place pour le brunch le plus exclusif de la région !

BONUS Prolongez le plaisir après 14h, flânez dans nos jardins en accès libre jusqu’à 18h30. Profitez d’une ambiance musicale avec cocktails, boissons fraîches et collations en supplément (piscine non incluse). .

Château de Chatenay 48 Rue de Chatenay Sancé 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@chateau-chatenay-macon.com

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English : Pool, Cocktail et Brunch Musical

L’événement Pool, Cocktail et Brunch Musical Sancé a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)