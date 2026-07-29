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Pause-café RIG Malville Nantes
mercredi 13 mai 2026 · RIG Malville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 11:00 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public
Un moment de détente, de discussion et de partage d’information autour d’un café, chaque mercredi
RIG Malville Nantes 44000
0240760569
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