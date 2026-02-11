Pause café Centre Social Saulieu
mercredi 18 février 2026
Pause café
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-03-05 2026-03-23 2026-04-15 2026-05-07 2026-06-04 2026-06-26
Activités diverses prévues autour d’un café pour passer un moment convivial .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
