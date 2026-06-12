Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire Bayonne jeudi 6 août 2026.

Bayonne

Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire

Communiqué lors de la réservation Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 12:30:00

fin : 2026-08-06 13:15:00

Date(s) :

2026-08-06

Au cours d’un jeu de piste hors des sentiers battus, les personnages de l’histoire, réels ou fictifs, reprennent vie pour vous aiguiller au fil des indices. .

Communiqué lors de la réservation Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

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English : Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire

L’événement Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne