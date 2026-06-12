Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire Bayonne
Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire Bayonne jeudi 13 août 2026.
Bayonne
Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire
Communiqué lors de la réservation Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 12:30:00
fin : 2026-08-13 13:15:00
Date(s) :
2026-08-13
Au cours d’un jeu de piste hors des sentiers battus, les personnages de l’histoire, réels ou fictifs, reprennent vie pour vous aiguiller au fil des indices. .
Communiqué lors de la réservation Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34
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English : Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire
L’événement Pause Patrimoine sur les traces de l’histoire Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne
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