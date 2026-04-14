Paysage du mont Castel entre terre et mer, Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs, Port-en-Bessin-Huppain

Paysage du mont Castel entre terre et mer Vendredi 5 juin, 10h00 Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Lors de la journée mondiale de l’environnement 2026, venez tous en famille découvrir ce paysage magnifique du mont Castel, qui se mêle entre terre et mer. Lors de cette sortie nous découvrirons les richesses de la faune et de la flore de ce site exceptionnel mais aussi ses fragilités. Ce sera l’occasion de s’initier aux comportements vertueux et durables.

Grand public.

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(1-2km/2h) – Niveau 2

Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs Carrefour entre rue René Hommet et chemin des ArtilleursPas de descriptionPORT-EN-BESSIN-HUPPAIN Port-en-Bessin-Huppain 14520 Port-en-Bessin Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]

Lors de la journée mondiale des océans venez en famille découvrir ce paysage magnifique. Lors de cette sortie nous ferons des petits jeux autour de la lecture de paysage du mont Castel. (1-2km/2h)…