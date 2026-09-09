Paysage Vertical : balade collective depuis le Quai Vert jusqu’à la cale des Carris, Cale des Carris, Frossay

Informations pratiques

Paysage Vertical : balade collective depuis le Quai Vert jusqu’à la cale des Carris Samedi 19 septembre, 18h00 Cale des Carris Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre à 18h, au départ du Quai Vert, une balade collective menant jusqu’à la cale des Carris sera proposée. À l’arrivée, l’architecture pyramidale du projet Paysage Vertical sera présentée, accompagnée d’un pot offert.

Paysage Vertical est un partenariat entre architecture et nature. À travers une meurtrière, unique fenêtre de la structure, le paysage est réduit à une fine ligne verticale aux strates colorées.

Installée dans des endroits « discrets » près des chemins de balades, cet observatoire minimal ne s’imposera pas. Il agira auprès des promeneurs comme un arrêt, une pause, à l’image de ces refuges que l’on peut trouver en montagne. L’architecture nomade sera ensuite déplacée régulièrement et visitera différents paysages ligériens.

À l’occasion des journées du patrimoine, vous êtes invités à l’inauguration de l’aventure Paysage Vertical, pour une observation nouvelle de l’horizon et de ses couleurs !

Cale des Carris Route des Carris, Le Migron, 44320 Frossay Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le **samedi 19 septembre à 18h, au départ du Quai Vert**, une balade collective menant jusqu’à la cale des Carris sera proposée. À l’arrivée, l’architecture pyramidale du projet _Paysage Vertical_ À…

©Etienne Vovos et Simon Picot