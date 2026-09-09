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Paysage Vertical : balade collective depuis le Quai Vert jusqu’à la cale des Carris, Cale des Carris, Frossay

samedi 19 septembre 2026 · Cale des Carris · Frossay

Paysage Vertical : balade collective depuis le Quai Vert jusqu’à la cale des Carris, Cale des Carris, Frossay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cale des Carris
Adresse
Route des Carris, Le Migron, 44320 Frossay
Ville
44320 Frossay
Département
Loire-Atlantique

Paysage Vertical : balade collective depuis le Quai Vert jusqu’à la cale des Carris Samedi 19 septembre, 18h00 Cale des Carris Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre à 18h, au départ du Quai Vert, une balade collective menant jusqu’à la cale des Carris sera proposée. À l’arrivée, l’architecture pyramidale du projet Paysage Vertical sera présentée, accompagnée d’un pot offert.
Paysage Vertical est un partenariat entre architecture et nature. À travers une meurtrière, unique fenêtre de la structure, le paysage est réduit à une fine ligne verticale aux strates colorées.
Installée dans des endroits « discrets » près des chemins de balades, cet observatoire minimal ne s’imposera pas. Il agira auprès des promeneurs comme un arrêt, une pause, à l’image de ces refuges que l’on peut trouver en montagne. L’architecture nomade sera ensuite déplacée régulièrement et visitera différents paysages ligériens.
À l’occasion des journées du patrimoine, vous êtes invités à l’inauguration de l’aventure Paysage Vertical, pour une observation nouvelle de l’horizon et de ses couleurs !

Cale des Carris Route des Carris, Le Migron, 44320 Frossay Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le **samedi 19 septembre à 18h, au départ du Quai Vert**, une balade collective menant jusqu’à la cale des Carris sera proposée. À l’arrivée, l’architecture pyramidale du projet _Paysage Vertical_ À…

©Etienne Vovos et Simon Picot

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