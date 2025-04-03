CONCERT LE FIL DE MARIANNE Square de la Chaussée Frossay
CONCERT LE FIL DE MARIANNE Square de la Chaussée Frossay dimanche 13 septembre 2026.
Frossay
CONCERT LE FIL DE MARIANNE
Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Fil de Marianne Chanson française
Un moment tout en douceur et en poésie pour terminer la saison. .
Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com
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L’événement CONCERT LE FIL DE MARIANNE Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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