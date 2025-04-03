CONCERT LE FIL DE MARIANNE Square de la Chaussée Frossay dimanche 13 septembre 2026.

Frossay

CONCERT LE FIL DE MARIANNE

Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Fil de Marianne Chanson française

Un moment tout en douceur et en poésie pour terminer la saison. .

Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com

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L’événement CONCERT LE FIL DE MARIANNE Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin