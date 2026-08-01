PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES Baillestavy
mercredi 12 août 2026 · Baillestavy
Informations pratiques
Baillestavy
PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES
Baillestavy Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Cette balade vous emmène dans la montagne accessible et néanmoins grandiose mêlant paysages aériens, gorges et cascades mais aussi découvertes insolites avec notamment les premières mines de fer romaines du massif. Fraîcheur et
émerveillement garantis !
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Baillestavy 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 59 08 73 25
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English :
This hike takes you into the mountains—accessible yet majestic—combining ethereal landscapes, gorges, and waterfalls, as well as unique discoveries, including the massif’s earliest Roman iron mines. Fresh air and
wonder guaranteed!
L’événement PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES Baillestavy a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI CONFLENT CANIGO
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