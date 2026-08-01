Informations pratiques

Baillestavy

PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES

Baillestavy Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Cette balade vous emmène dans la montagne accessible et néanmoins grandiose mêlant paysages aériens, gorges et cascades mais aussi découvertes insolites avec notamment les premières mines de fer romaines du massif. Fraîcheur et

émerveillement garantis !

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Baillestavy 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 59 08 73 25

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English :

This hike takes you into the mountains—accessible yet majestic—combining ethereal landscapes, gorges, and waterfalls, as well as unique discoveries, including the massif’s earliest Roman iron mines. Fresh air and

wonder guaranteed!

L’événement PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES Baillestavy a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI CONFLENT CANIGO