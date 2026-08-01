UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baillestavy

PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES Baillestavy

mercredi 12 août 2026 · Baillestavy

PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES Baillestavy

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
66320 Baillestavy
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Baillestavy

PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES

Baillestavy Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Cette balade vous emmène dans la montagne accessible et néanmoins grandiose mêlant paysages aériens, gorges et cascades mais aussi découvertes insolites avec notamment les premières mines de fer romaines du massif. Fraîcheur et
émerveillement garantis !
  .

Baillestavy 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 59 08 73 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This hike takes you into the mountains—accessible yet majestic—combining ethereal landscapes, gorges, and waterfalls, as well as unique discoveries, including the massif’s earliest Roman iron mines. Fresh air and
wonder guaranteed!

L’événement PAYSAGES GRANDIOSES ET GORGES LUXURIANTES Baillestavy a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Baillestavy (Pyrénées-Orientales)