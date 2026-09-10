« Paysans d’hier et d’aujourd’hui, ils ont façonné notre village », Mairie, Drugeac

Informations pratiques

« Paysans d’hier et d’aujourd’hui, ils ont façonné notre village » 19 et 20 septembre Mairie Cantal

Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition sur l’évolution du monde agricole. Présentation de photos anciennes et récentes de Pierre-Mary Armand, matériel agricole ancien, vidéos.

Mairie 15 place Jean Brun 15140 Drugeac Drugeac 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr La mairie est située au coeur de Drugeac. Le village est à conseiller aux amoureux de la nature. Installée au cœur du volcan cantalien, entre plateau et vallée, l’altitude de la commune varie de 537m à 817m. parking

Exposition sur l’évolution du monde agricole. Présentation de photos anciennes et récentes de Pierre-Mary Armand, matériel agricole ancien, vidéos.

© Pierre-Mary Armand