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« Paysans d’hier et d’aujourd’hui, ils ont façonné notre village », Mairie, Drugeac

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Drugeac

« Paysans d’hier et d’aujourd’hui, ils ont façonné notre village », Mairie, Drugeac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
15 place Jean Brun 15140 Drugeac
Ville
15140 Drugeac
Département
Cantal
Tarif
Parking gratuit

« Paysans d’hier et d’aujourd’hui, ils ont façonné notre village » 19 et 20 septembre Mairie Cantal

Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition sur l’évolution du monde agricole. Présentation de photos anciennes et récentes de Pierre-Mary Armand, matériel agricole ancien, vidéos.

Mairie 15 place Jean Brun 15140 Drugeac Drugeac 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr La mairie est située au coeur de Drugeac. Le village est à conseiller aux amoureux de la nature. Installée au cœur du volcan cantalien, entre plateau et vallée, l’altitude de la commune varie de 537m à 817m. parking
Exposition sur l’évolution du monde agricole. Présentation de photos anciennes et récentes de Pierre-Mary Armand, matériel agricole ancien, vidéos.

© Pierre-Mary Armand

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