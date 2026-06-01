Peaches goes bananas projection Brasserie Kerampont Lannion

Lannion

Peaches goes bananas projection

Brasserie Kerampont 2 Rue Hent Koz Montroulez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Un film de Marie Losier, proposé par 20000 docs sur la terre. Pendant 17 ans, Marie Losier a suivi la chanteuse Peaches, icône queer et féministe à la créativité explosive qui a fait voler en éclats tous les tabous. .

Brasserie Kerampont 2 Rue Hent Koz Montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Peaches goes bananas projection Lannion a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose