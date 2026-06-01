Peaches goes bananas projection Brasserie Kerampont Lannion
Peaches goes bananas projection Brasserie Kerampont Lannion jeudi 25 juin 2026.
Lannion
Peaches goes bananas projection
Brasserie Kerampont 2 Rue Hent Koz Montroulez Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Un film de Marie Losier, proposé par 20000 docs sur la terre. Pendant 17 ans, Marie Losier a suivi la chanteuse Peaches, icône queer et féministe à la créativité explosive qui a fait voler en éclats tous les tabous. .
Brasserie Kerampont 2 Rue Hent Koz Montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Peaches goes bananas projection Lannion a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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