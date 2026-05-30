Peau d’âne
Peau d’âne lundi 22 juin 2026.
Spectacle théâtre et musique créé par Virginie Descharmes
Avec Virginie Descharmes, Nathalie Liess, Philippe Foulon, Thierry Schorr
Conteur : Loïc Richard
Traverso : Jacques Antoine Breisch
Spectacle théâtre et musique créé par Virginie Descharmes
Le lundi 22 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T19:00:00+02:00_2026-06-22T20:30:00+02:00
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