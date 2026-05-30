Peau d’âne

Spectacle théâtre et musique créé par Virginie Descharmes

Avec Virginie Descharmes, Nathalie Liess, Philippe Foulon, Thierry Schorr



Conteur : Loïc Richard

Traverso : Jacques Antoine Breisch

Spectacle théâtre et musique créé par Virginie Descharmes

Le lundi 22 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T19:00:00+02:00_2026-06-22T20:30:00+02:00



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