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Peau d’âne

Peau d’âne

Peau d’âne lundi 22 juin 2026.

Département : Paris

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles. </p>

Spectacle théâtre et musique créé par Virginie Descharmes

Avec Virginie Descharmes, Nathalie Liess, Philippe Foulon, Thierry Schorr

Conteur : Loïc Richard
Traverso : Jacques Antoine Breisch

Spectacle théâtre et musique créé par Virginie Descharmes
Le lundi 22 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T19:00:00+02:00_2026-06-22T20:30:00+02:00

 
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