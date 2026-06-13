PÊCHE À LA MOUCHE À L’ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez vendredi 10 juillet 2026.

Saint-Étienne-du-Valdonnez

PÊCHE À LA MOUCHE À L’ÉTANG DE BARRANDON

ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Tarif : 22 – 22 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Pêche à la mouche sur l’étang de Barrandon tous les vendredis soirs du 10 juillet au 28 aout, de 18h30 à 21h.

Venez pratiquer la pêche à la mouche, débutants et confirmés bienvenus !

Sur réservation au 06 02 11 67 68.

25 € par pêcheur, 4 personnes maximum.

Age minimum 12 ans

Matériel fourni.

Pêche à la mouche sur l’étang de Barrandon tous les vendredis soirs du 10 juillet au 28 aout, de 18h30 à 21h.

Venez pratiquer la pêche à la mouche, débutants et confirmés bienvenus !

Sur réservation au 06 02 11 67 68.

25 € par pêcheur, 4 personnes maximum.

Age minimum 12 ans

Matériel fourni. .

ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 6 02 11 67 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fly fishing on Barrandon Pond every Friday evening from July 10 to August 28, from 6:30 p.m. to 9:00 p.m.

Come try fly fishing—beginners and experienced anglers welcome!

Reservations required at 06 02 11 67 68.

€25 per angler, maximum 4 people.

Minimum age 12

Equipment provided.

L’événement PÊCHE À LA MOUCHE À L’ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT Mont Lozere