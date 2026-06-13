PÊCHE À LA MOUCHE À L’ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez
PÊCHE À LA MOUCHE À L’ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Étienne-du-Valdonnez
PÊCHE À LA MOUCHE À L’ÉTANG DE BARRANDON
ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère
Tarif : 22 – 22 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Pêche à la mouche sur l’étang de Barrandon tous les vendredis soirs du 10 juillet au 28 aout, de 18h30 à 21h.
Venez pratiquer la pêche à la mouche, débutants et confirmés bienvenus !
Sur réservation au 06 02 11 67 68.
25 € par pêcheur, 4 personnes maximum.
Age minimum 12 ans
Matériel fourni.
Pêche à la mouche sur l’étang de Barrandon tous les vendredis soirs du 10 juillet au 28 aout, de 18h30 à 21h.
Venez pratiquer la pêche à la mouche, débutants et confirmés bienvenus !
Sur réservation au 06 02 11 67 68.
25 € par pêcheur, 4 personnes maximum.
Age minimum 12 ans
Matériel fourni. .
ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 6 02 11 67 68
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English :
Fly fishing on Barrandon Pond every Friday evening from July 10 to August 28, from 6:30 p.m. to 9:00 p.m.
Come try fly fishing—beginners and experienced anglers welcome!
Reservations required at 06 02 11 67 68.
€25 per angler, maximum 4 people.
Minimum age 12
Equipment provided.
L’événement PÊCHE À LA MOUCHE À L’ÉTANG DE BARRANDON Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT Mont Lozere