Pêche à la truite à Prunay-Cassereau, Camping les RochellesLieu-dit Le Plan d’Eau, Prunay-Cassereau

Pêche à la truite à Prunay-Cassereau Samedi 9 mai, 00h00 Camping les RochellesLieu-dit Le Plan d’Eau Loir-et-Cher

13,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Pêche à la truite dans une ambiance conviviale, avec pause de 9h30 à 10h et bar ainsi que restauration sur place pour profiter pleinement de la journée. Pêche à la truite à Prunay-Cassereau. Le matin, un tirage au sort déterminera les emplacements, puis le placement sera libre l’après-midi. Pour pêcher côte à côte, pensez à en faire la demande dès l’inscription, aucune modification ne pouvant être garantie le jour même. Inscription obligatoire, avec appâts naturels uniquement (vers de terre, farine, teignes), une seule canne par pêcheur ; les asticots, vifs et leurres sont interdits. Et bonne nouvelle : les prises sont illimitées !

Camping les RochellesLieu-dit Le Plan d’Eau 41310 Prunay-Cassereau Prunay-Cassereau 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 62 74 60 81 »}]

Pêche à la truite dans une ambiance conviviale, avec pause de 9h30 à 10h et bar ainsi que restauration sur place pour profiter pleinement de la journée. Pêche à la truite à Prunay-Cassereau. Le matin,