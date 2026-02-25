Pêche à la truite Boussac-Bourg

Pêche à la truite

Etang du Montet Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Week-end pêche à la truite limité à 7 truites par pêcheur

Buvette, café, sandwich sur place .

Etang du Montet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 47 91 25

