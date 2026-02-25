Pêche à la truite Boussac-Bourg
Pêche à la truite Boussac-Bourg samedi 7 mars 2026.
Pêche à la truite
Etang du Montet Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Week-end pêche à la truite limité à 7 truites par pêcheur
Buvette, café, sandwich sur place .
Etang du Montet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 47 91 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pêche à la truite Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-02-23 par Creuse Confluence Tourisme