Scillé

Pêche à la truite

Etang du Moulin à drap Scillé Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pêche à la truite organisée

par l’Acca de L’ Absie et de Scillé .

Etang du Moulin à drap Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 60 10 69

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English : Pêche à la truite

L’événement Pêche à la truite Scillé a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine