Pêche à la truite Scillé
Pêche à la truite Scillé samedi 25 avril 2026.
Scillé
Pêche à la truite
Etang du Moulin à drap Scillé Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Pêche à la truite organisée
par l’Acca de L’ Absie et de Scillé .
Etang du Moulin à drap Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 60 10 69
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English : Pêche à la truite
L’événement Pêche à la truite Scillé a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine