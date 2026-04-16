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Pêche à la truite Scillé

Pêche à la truite Scillé

Pêche à la truite Scillé samedi 25 avril 2026.

Adresse : Etang du Moulin à drap

Ville : 79240 Scillé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 8 8 Tarif réduit

Scillé

Pêche à la truite

Etang du Moulin à drap Scillé Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Pêche à la truite organisée
par l’Acca de L’ Absie et de Scillé   .

Etang du Moulin à drap Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 60 10 69 

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English : Pêche à la truite

L’événement Pêche à la truite Scillé a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine