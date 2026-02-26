Pêche au coup Les pieds dans l’eau Rendez-vous à l’Office de Tourisme Saint-Pourçain-sur-Sioule
Pêche au coup Les pieds dans l’eau Rendez-vous à l’Office de Tourisme Saint-Pourçain-sur-Sioule jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Pêche au coup Les pieds dans l’eau
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 29 rue Marcelin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:30:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
Vos enfants apprendront ou se perfectionneront aux techniques de pêche avec des moniteurs diplômés. Matériel fourni. Pêche sur le quai ou les pieds dans l’eau (prévoir vieilles baskets/casquette et tenue de rechange). Mini 3 Max 8 enfants.
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Rendez-vous à l’Office de Tourisme 29 rue Marcelin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
Your children will learn or perfect their fishing techniques with qualified instructors. Equipment provided. Fishing on the quay or with your feet in the water (bring old trainers/cap and a change of clothes). Mini 3 Max 8 children.
L’événement Pêche au coup Les pieds dans l’eau Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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