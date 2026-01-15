Pêche au lac des Picades à Brameloup Prades-d’Aubrac

Pêche au lac des Picades à Brameloup

Les Picades Prades-d’Aubrac Aveyron

Location de canne à pêche

Début : Lundi 2026-04-17

fin : 2026-04-27

2026-04-17 2026-04-20 2026-04-27 2026-07-03 2026-09-01

L’Aubrac, la forêt domaniale de Brameloup et au milieu le plan d’eau des Picades !! Au sein de ces paysages aux richesses biologiques incomparables, vous pourrez vous ressourcer en découvrant le plaisir de la pêche.

L’occasion de profiter de l’Aubrac et de sa forêt domaniale !

Pêche à la truite souche Fario et Saumon de Fontaine. Ces superbes poissons se révèlent parfois capricieux. Il est donc recommandé de venir sur le site munis de différentes sortes d’appâts (vers, mouches, teignes…)

Géré par la fédération de pêche, ce lac est empoissonné régulièrement, les berges sont aménagées. Ainsi, les Picades sont un lieu approprié à la découverte de la pêche en famille, en couple ou seul(e).

Les poissons lâchés par la fédération de pêche sont des salmonidés. La fédération lâche tout au long de l’année, des truites maillées, mesurant entre 20 et 25 cm.

Outre les truites lâchées et le plaisir de capturer du poisson, se cachent sur le lac quelques truites sauvages (record de 2,6kg) qui feront le plaisir des pêcheurs les plus téméraires.

6 truites maximum

La carte de pêche est obligatoire. La journalière et la découverte (-12 ans) peuvent être délivrées sur place.

tables de pique-nique

sentiers de randonnée 3 .

Les Picades Prades-d'Aubrac 12470 Aveyron Occitanie

The Aubrac, the state forest of Brameloup and in the middle the lake of the Picades ! In the heart of these landscapes of incomparable biological richness, you will be able to recharge your batteries while discovering the pleasure of fishing.

