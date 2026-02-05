Pêche buissonnière Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Pêche buissonnière mercredi 12 août 2026.
Rue des Grands Moulins Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d'Armor
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
2026-08-12
A la mode d’autrefois, fabrique ta canne à pêche en bambou, ta ligne et pêche avec !
Pour les enfants entre 8 et 12 ans. Sur réservation. .
