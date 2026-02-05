Pêche buissonnière Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Pêche buissonnière

Rue des Grands Moulins Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

A la mode d’autrefois, fabrique ta canne à pêche en bambou, ta ligne et pêche avec !

Pour les enfants entre 8 et 12 ans. Sur réservation. .

Rue des Grands Moulins Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pêche buissonnière Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor