Découverte de la Légothérapie Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 17 juin 2026.

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Découverte de la Légothérapie

Place de la Poste Médiathèque au fil de l’eau Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Après la collecte organisée dans les écoles par les enfants du CME, venez découvrir la Légothérapie. L’activité sera animée par Alice Fanouillère, éducatrice et facilitatrice spécialisée.

Sur inscription uniquement. Pour les 5/11 ans. .

Place de la Poste Médiathèque au fil de l’eau Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte de la Légothérapie Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor