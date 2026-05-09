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Atelier dictée Venelle du Prieuré Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Atelier dictée Venelle du Prieuré Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Venelle du Prieuré

Adresse : Salle du P'tit Forum

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Atelier dictée

Venelle du Prieuré Salle du P’tit Forum Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Atelier dictée, sur inscription.   .

Venelle du Prieuré Salle du P’tit Forum Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54 

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English :

L’événement Atelier dictée Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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