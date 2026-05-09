Atelier dictée Venelle du Prieuré Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Atelier dictée

Venelle du Prieuré Salle du P’tit Forum Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Atelier dictée, sur inscription. .

Venelle du Prieuré Salle du P’tit Forum Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54

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English :

L’événement Atelier dictée Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor