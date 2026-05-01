Les grandes tablées Salle des fêtes Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Les grandes tablées Salle des fêtes Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 30 mai 2026.
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Les grandes tablées
Salle des fêtes Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Secours Catholique de l’équipe du Pays de Jugon vous invite à partager un goûter.
Un moment privilégié pour se rencontrer, dialoguer et bâtir demain.
Autour de la table, les diverses histoires, parcours et façons de penser importent autant que ce qui se trouve dans les assiettes.
Des grandes tablées, où la fraternité est possible, une fraternité avec toutes et tous, sur place, à emporter et à semer autour de soi. .
Salle des fêtes Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 92 21 34
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English :
L’événement Les grandes tablées Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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