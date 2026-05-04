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Initiation Tir à l’arc Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Initiation Tir à l’arc Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Station Sports Nature

Adresse : Rue du Bocage

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Initiation Tir à l’arc

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 11:00:00
fin : 2026-06-03 12:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Viens apprendre en t’amusant !
De 8 à 12 ans.   .

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04 

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English :

L’événement Initiation Tir à l’arc Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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