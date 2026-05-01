Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club de lecture Médiathèque de Jugon-Les-Lacs Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Club de lecture Médiathèque de Jugon-Les-Lacs Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Jugon-Les-Lacs

Adresse : 1 Place de la Poste

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Club de lecture

Médiathèque de Jugon-Les-Lacs 1 Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Partagez vos coups de cœur livres du moment !   .

Médiathèque de Jugon-Les-Lacs 1 Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Club de lecture Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Jugon-les-Lacs Commune nouvelle (Côtes-d'Armor)