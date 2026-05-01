Club de lecture Médiathèque de Jugon-Les-Lacs Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Club de lecture Médiathèque de Jugon-Les-Lacs Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 9 mai 2026.
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Club de lecture
Médiathèque de Jugon-Les-Lacs 1 Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
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Médiathèque de Jugon-Les-Lacs 1 Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54
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L’événement Club de lecture Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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