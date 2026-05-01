Session de musique bretonne Le Bourg Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Session de musique bretonne Le Bourg Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 27 mai 2026.
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Session de musique bretonne
Le Bourg Dolo Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27 22:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Une très belle soirée traditionnelle bretonne en perspective ! Venez avec ou sans vos instruments et dansons tous ensemble ! .
Le Bourg Dolo Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 31 35 85
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L’événement Session de musique bretonne Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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