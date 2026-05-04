Initiation Tir à l’arc Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Initiation Tir à l’arc Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 10 juin 2026.
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Initiation Tir à l’arc
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 11:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Viens apprendre en t’amusant !
De 8 à 12 ans. .
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04
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English :
L’événement Initiation Tir à l’arc Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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