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Exposition Matière à Image Jugon Les Arts Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Exposition Matière à Image Jugon Les Arts Jugon-les-Lacs Commune nouvelle vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Jugon Les Arts

Adresse : 7 Place du Martray

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Tarif :

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Exposition Matière à Image

Jugon Les Arts 7 Place du Martray Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-06-12

Nouvelle exposition à la galerie, différents artistes et différentes œuvres.

Ouverture
Lundi et Mercredi de 14h à 18h
Jeudi, Vendredi, Samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h
Fermeture Mardi & dimanche   .

Jugon Les Arts 7 Place du Martray Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 06 26 20 

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English :

L’événement Exposition Matière à Image Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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