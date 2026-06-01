Exposition Matière à Image Jugon Les Arts Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Exposition Matière à Image Jugon Les Arts Jugon-les-Lacs Commune nouvelle vendredi 12 juin 2026.
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Exposition Matière à Image
Jugon Les Arts 7 Place du Martray Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-06-12
Nouvelle exposition à la galerie, différents artistes et différentes œuvres.
Ouverture
Lundi et Mercredi de 14h à 18h
Jeudi, Vendredi, Samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h
Fermeture Mardi & dimanche .
Jugon Les Arts 7 Place du Martray Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 06 26 20
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English :
L’événement Exposition Matière à Image Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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