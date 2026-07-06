AGENDA · Costaros
Pêche de la Carpe Costaros
mardi 4 août 2026 · Costaros
Informations pratiques
Costaros
Pêche de la Carpe
Etang du Pêchay Costaros Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Pêchez de la Carpe au Maar du Pêchay !
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Etang du Pêchay Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 09 44
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English :
Go Carp Fishing at the Maar du P%EAchay!
L’événement Pêche de la Carpe Costaros a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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