Informations pratiques

Costaros

Pêche de la Carpe

Etang du Pêchay Costaros Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pêchez de la Carpe au Maar du Pêchay !

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Etang du Pêchay Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 09 44

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English :

Go Carp Fishing at the Maar du P%EAchay!

L’événement Pêche de la Carpe Costaros a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire