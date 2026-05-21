Pêche en famille Barembach
Pêche en famille Barembach dimanche 14 juin 2026.
Barembach
Pêche en famille
Etang de Barembach Barembach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 11:30:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’Association de pêche la truite et la MJC de Barembach vous proposent pêche en famille ! Les appâts sont à apporter. Ouvert aux 3 à 16 ans. .
Etang de Barembach Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 89 19 98
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English :
L’événement Pêche en famille Barembach a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche